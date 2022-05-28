Прыгунья в длину Соколова отказалась лететь на чемпионат России за свой счет

Серебряный призер Олимпийских игр в прыжках в длину Елена Соколова рассказала, почему она пропустит командный чемпионат России в Сочи.

«Я живу и тренируюсь в Москве, и лететь за свой счет с тренером в Сочи как-то не захотелось. Планирую открыть сезон на «Братьях Знаменских» 7 июня», — цитирует ТАСС Соколову.

35-летняя российская легкоатлетка становилась 5-кратной чемпионкой России по прыжкам в длину. В 2012 году Соколова выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне.

Командный чемпионат России по легкой атлетике проходит в Сочи с 28 по 29 мая. В программу первого дня соревнований включены женские прыжки в длину.