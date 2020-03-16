ВФЛА запретила атлетам выезжать в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией

Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила о мерах, принятых в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Президентом ВФЛА Евгением Юрченко были подписаны соответствующие приказы, сообщает официальный сайт организации.

Отмене подлежат Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в помещении, которые должны были пройти в Саранске с 21 по 28 марта. Чемпионат и первенства России по горному бегу вверх (21 марта, Железноводск) и кубок России по кроссу (28 марта, Кисловодск), согласно распоряжению президента ВФЛА, пройдут без присутствия зрителей.

Всем членам сборных команд России, включая тренеров и персонал, и всем штатным сотрудникам ВФЛА запрещено выезжать в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой (в том числе, в случае транзитных пересадок в указанных странах). Также каждый из членов сборных команд России по легкой атлетике, вернувшийся из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в обязательном порядке должен на 14 дней обеспечить самоизоляцию и изоляцию членов семьи, проживающих совместно.

Также на период до 31 марта все заседания президиума, бюро президиума и других рабочих органов ВФЛА будут проходить в режиме видеоконференций.

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