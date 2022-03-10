ВФЛА не оплатила расходы на восстановление в World Athletics за вторую половину 2021 года

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) еще не выплатила расходы на восстановление, понесенные Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) во второй половине 2021 года, сообщает пресс-служба World Athletics.

«Если оплата не будет произведена в срочном порядке, это будет расценено как нарушение условий восстановления и приведет к действиям против ВФЛА, которые могут включать приостановку процесса восстановления», — сказал глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА в World Athletics Руне Андерсен.

Ранее Андерсен заявил, что рабочая группа продолжит работу по восстановлению ВФЛА в прежнем режиме.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике, с тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

1 марта World Athletics приняла решение о временном запрете россиянам выступать на турнирах World Athletics Series (зимнем и летнем чемпионатах мира, а также мировом первенстве по спортивной ходьбе) на фоне ситуации на Украине.