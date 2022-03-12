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ВФЛА должна выплатить расходы на восстановление в World Athletics до 18 марта

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна будет выплатить расходы на восстановление, понесенные Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) до 18 марта.

«Задолженность ВФЛА перед World Athletics должна быть выплачена до 18 марта, иначе это затормозит процесс восстановления ее статуса», — приводит ТАСС со ссылкой на портал Inside the Games слова главы рабочей группы по восстановлению ВФЛА в World Athletics Руне Андерсена. В четверг он сообщил, что ВФЛА имеет задолженность перед World Athletics за вторую половину 2021 года.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение федерации продлевалось более 15 раз.

Источник: https://tass.ru/sport/14047995
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ВФЛА не оплатила расходы на восстановление в World Athletics за вторую половину 2021 года
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