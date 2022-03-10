Рабочая группа продолжит работу по восстановлению ВФЛА в прежнем режиме

Глава рабочей группы по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен заявил, что процесс восстановления продолжит свою работу.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

«Сегодня мы задавались вопросом, стоит ли продолжать работу в сложившейся ситуации. Я выразил обеспокоенность, что без нашей работы и международных экспертов есть риск, что мы можем потерять достигнутый прогресс, что нанесет удар по интересам чистоты российских легкоатлетов. Рабочая группа продолжит работать с международными экспертами. Совет World Athletics согласился с рабочей группой, которая продолжит отслеживать выполнение ВФЛА плана восстановления», — приводит слова Андерсена ТАСС.

Андерсен отметил, что ВФЛА добилась прогресса в восстановлении статуса в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

«За последние четыре месяца ВФЛА продолжала работать над ключевыми условиями плана восстановления и достигла хорошего прогресса. ВФЛА еще не готова к восстановлению, рабочая группа встретится с ВФЛА, чтобы обсудить условия восстановления, которые дадут гарантии того, что после восстановления не произойдет ухудшения ситуации», — сказал Андерсен.

1 марта World Athletics приняла решение о временном запрете россиянам выступать на турнирах World Athletics Series (зимнем и летнем чемпионатах мира, а также мировом первенстве по спортивной ходьбе) на фоне ситуации на Украине.