Шестеро российских легкоатлетов получили дисквалификации за допинг

На основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за нарушение антидопинговых правил разные сроки дисквалификации получили шесть легкоатлетов: Екатерина Строкова, Евгения Колодко, Елена Чуракова, Анастасия Капачинская, Антон Любославский и Евгения Полякова, сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Метательница диска Екатерина Строкова, толкательница ядра Евгения Колодко, бегуньи Елена Чуракова, Анастасия Капачинская и Евгения Полякова, а также толкатель ядра Антон Любославский были дисквалифицированы за использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода.

Чуракова и Колодко дисквалифицированы на два года, а Строкова, Любославский и Полякова — на четыре года. К Капачинской дополнительный срок дисквалификации не применяется. Ранее Колодко, Чуракова и Капачинская уже были дисквалифицированы из-за допинга.