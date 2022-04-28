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В ВФЛА назвали сумму призовых за победу на этапе серии «Королева спорта»

За первое место на этапе серии «Королева спорта» планируется платить 50 тысяч рублей
Анна Горшкова
Корреспондент
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И.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о призовых за победу на каждом этапе серии соревнований «Королева спорта».

«Суммы пока запланированы такие — 50 тысяч рублей за первое место, 30 тысяч за второе, 20 тысяч за третье, но это достаточно примерно, поскольку у нас еще могут быть поступления денежных средств. Хочется, чтобы те люди, которые не имеют сейчас больших доходов, оставались на плаву и имели мотивацию для дальнейших тренировок и выступлений внутри страны», — приводит слова Приваловой «РИА Новости».

Также и.о. президента ВФЛА сообщила, что 50 процентов денег, которые мы имеем от букмекерских контор, будут направлены на премиальные спортсменам.

«У нас вчера состоялся президиум, на котором мы приняли решение о том, что 50 процентов денег, которые мы имеем от букмекерских контор, будут направлены на премиальные спортсменам. Пока просчитывают суммы, видов много, соревнований тоже. Но хочу сказать, что впервые в нашей легкой атлетике мы так поддерживаем спортсменов», — отметила Привалова.

Ранее руководство ВФЛА анонсировало подготовку серии внутрироссийских турниров по легкой атлетике, которая включает в себя несколько этапов и называется «Королева спорта».

Источник: https://rsport.ria.ru/20220428/vfla-1785950695.html
Ирина Привалова
ВФЛА
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