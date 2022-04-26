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26 апреля, 10:45

Чемпион России по марафону решил покорить Эльбрус

Наталья Марьянчик
Обозреватель
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Лучший марафонец России Степан Киселев принял решение совершить в конце июня восхождение на Эльбрус.

— Я часто сидел на сборах в Терсколе, — рассказал Киселев. — И вот ты каждый день бегаешь и видишь эти две вершины. Люди приезжают, совершают восхождение, потом приезжают новые, а ты так и бегаешь вокруг них... Даже если мысль тоже попробовать появляется, тут же обрубаешь: нет, мне это повредит, я же готовлюсь к соревнованиям! Мое новое восхождение состоится в конце июня. В общей сложности оно займет около недели. Сначала ты совершаешь восхождения на высоте около 3000 метров, потом поднимаешься в лагерь на 4000 м. Все очень постепенно, чтобы приучить организм к условиям гипоксии и акклиматизироваться.

Я пойду в составе группы под руководством опытного гида. Хотел, чтобы присоединились как можно больше знакомых, подписчиков. Поэтому активно рассказываю о проекте в соцсетях.

35-летний Киселев — двукратный чемпион России по марафону.

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