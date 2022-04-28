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«Дают — не забирают, можно и побегать». Шубенков оценил призовые на российских стартах

Шубенков оценил призовые на российских стартах
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал информацию о призовых деньгах за этапы российской легкоатлетической серии «Королева спорта».

«Для меня новость о призовых за национальные старты скорее хорошая, чем плохая. Призовые у нас, конечно, бывают, но в последнее время встречаются реже и меньше. То, что эти соревнования называют аналогом Бриллиантовой лиги, — это, конечно, высоко смотрим, стремиться нужно, и новость о том, что при отсутствии международных перспектив будут платить, — это позитив. Все просто: дают — не забирают, так что можно и побегать», — приводит слова Шубенкова РИА «Новости».

Ранее исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова сообщила, что за победу на этапах серии планируется выплачивать призовые в размере 50 тысяч рублей.

В начале марта российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных турнирах, в том числе в главной коммерческой серии — Бриллиантовой лиге. Призовые за победу на каждом из этапов турнира — 10 тысяч долларов, в финале серии — 30 тысяч долларов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220428/shubenkov-1785955370.html
Ирина Привалова
Сергей Шубенков
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