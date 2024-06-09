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Допинг

Сегодня, 11:54

В РУСАДА раскритиковали проведение бокс-забега с участием дисквалифицированных атлетов

Руслан Минаев
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова оценила проведение коммерческого легкоатлетического забега в Ярославле.

«Участие спортсменов, отбывающих дисквалификацию, в коммерческих стартах не запрещено Всемирным антидопинговым кодексом, устанавливать регламенты и правила участия — сфера ответственности организаторов, — цитирует Логинову ТАСС. — Но наша позиция — антидопинговые правила должны соблюдаться не только профессиональными спортсменами, но и любителями».

«Уверены, что так мы поддерживаем чистый спорт?» Споры вокруг допингеров на забеге в Ярославле

Источник: ТАСС
РУСАДА
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