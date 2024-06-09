Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 12:28

Бегун Крылов: «Поражение на Мемориале Знаменских стало для меня поучительным»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бегун на спринтерские дистанции Константин Крылов, прервавший на Мемориале Знаменских серию из шести турниров без поражений, сделает выводы из последней неудачи и продолжит готовиться к Играм БРИКС.

«Поражение на Мемориале Знаменских не было для меня обидным. Оно стало поучительным, сейчас будем делать выводы, смотреть. Думаю, эмоционально и физически не отошел от предыдущего старта, который проходил в центре Москвы. Поздно закончили, много эмоций оставил там, наверное, времени не хватило восстановиться. Сейчас я готовлюсь к Играм БРИКС, а главным стартом лета станет для меня чемпионат России, на котором я хочу показать очень высокий результат, как уже говорилось ранее», — приводит слова Крылова ТАСС.

В четверг, 6 июня, на Мемориале Знаменских в Москве Крылов стал вторым в беге на 100 метров, уступив 0,07 секунды Даниле Тену. До этого спортсмен не проигрывал ни одного финала с начала года. Игры БРИКС стартуют 11 июня, легкоатлетический турнир состоится с 15 по 16 июня.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
2
0
Читайте также
Baza: Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам
«Формула-1» представила машину 2026 года на возобновляемом бензине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
Российский голкипер Бобровский признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»
Транспортный порок: россияне смогут досрочно снять с учета проданное авто
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА. День с Алексеем Шевченко
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РУСАДА раскритиковали проведение бокс-забега с участием дисквалифицированных атлетов

Российская легкоатлетка Тангара — о расизме: «Невоспитанные дети бывают»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости