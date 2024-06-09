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Сегодня, 10:08

Прыгунья в высоту Кочанова ждет возвращения Ласицкене

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Победительница Мемориала Знаменских в прыжках в высоту Мария Кочанова очень хочет, чтобы олимпийская чемпионка Мария Ласицкене как можно быстрее восстановилась после травмы и вернулась в сектор.

«Очень бы хотелось снова видеть Марию в секторе, мы все ее ждем. Надеемся, она очень быстро вылечится после травмы и снова появится на соревнованиях. И Надю Андрюхину мы с нетерпением ждем тоже», — приводит слова Кочановой ТАСС.

Ласицкене не принимала участие ни в одном летнем старте сезона из-за травмы, которую она получила во время тренировки. Олимпийская чемпионка также пропустит Игры БРИКС в Казани.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина)
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