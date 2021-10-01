В Госдуме отреагировали на слова Артура Далалояна о незаслуженном BMW X5 Авериной

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова Артура Далалояна о решении вручить Дине Авериной BMW X5.

«Решение принимает общественный совет и фонд поддержки олимпийцев. Некорректно со стороны известного нашего спортсмена делать заявление по отношению материальных подарков. Мы любим нашу гимнастку, переживаем за случай, который произошел на Олимпиаде. Верим и надеемся, что у нее будут победы еще. Мы любим всех наших спортсменов. Наша основная задача — мотивировать их. Машина — дорого, но спортсмены всю жизнь потратили на то, чтобы заниматься спортом и отдавать себя. Мы обязаны делать для них все, что в наших силах», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Артур Далалоян рассказал это в рубрике «СЭ» «Разговор по пятницам».

Российской гимнастке Дине Авериной, завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио, был вручен автомобиль BMW X5. Автомобилем BMW X3 наградили и сестру Дины — Арину Аверину, которая заняла четвертое место.