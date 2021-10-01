Иоланда Чен отреагировала на уход Борзаковского с поста главного тренера сборной по легкой атлетике

Чемпионка мира по прыжкам в длину Иоланда Чен прокомментировала уход Юрия Борзаковского с поста главного тренера сборных команд России по легкой атлетике.

«Не удивлена этой новостью. Может ли Привалова остаться на посту главного тренера? Все зависит от того, будет ли она дальше исполнять обязанности президента ВФЛА. Тут огромное количество вариантов. Если будут назначать нового человека, тогда есть вероятность, что она останется в качестве главного тренера. Если Привалова останется президентом, то тогда будет набирать новую команду себе. Невозможно ничего сказать, когда есть такое количество вариантов», — сказала Чен в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

С 1 октября до назначения нового главного тренера его обязанности будет выполнять исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.