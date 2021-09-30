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World Athletics начала полное расследование в отношении двух тренеров по делу Тимановской

12:39
Кристина Тимановская. Фото AFP
Кристина Тимановская. Фото AFP

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) начала расследование в отношении белорусских тренеров Артура Шимака и Юрия Моисевича, которые пытались вывезти легкоатлетку Кристину Тимановскую в Белоруссию во время Олимпиады в Токио, сообщает пресс-служба World Athletics.

Независимый легкоатлетический орган проведет полное расследование при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). Отметим, во время Игр в Токио МОК лишил Шимака и Моисевича аккредитаций и выселил их из Олимпийской деревни.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего ее решили вывезти из Токио в Белоруссию, однако девушке удалось избежать этого. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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