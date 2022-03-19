Украинская легкоатлетка Магучих победила в прыжках в высоту на чемпионате мира в помещении

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла первое место в прыжках в высоту на чемпионате мира в помещении в Белграде.

Магучих взяла высоту — 2,02 метра. Это лучший результат сезона в мире.

Второе место у Элинор Паттерсон из Австралии. Она показал результат — 2 метра. Замкнула тройку Надежда Дубовицкая из Казахстана (1,98).

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене не выступала на турнире. В марте совет World Athletics принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и Европы. Также им запретили заявляться на турниры под эгидой Европейской легкоатлетической ассоциации.