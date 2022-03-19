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Сегодня, 09:18

Для российских легкоатлетов будет создан «Гран-при» из десяти стартов

Наталья Марьянчик
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Чемпионат России-2022 в помещении.
Фото rusathletics.info

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова в интервью «СЭ» рассказала о том, где смогут выступить наши атлеты, отстраненные от международных стартов.

— Мы планируем провести внутреннее «Гран-при», — отметила Привалова. — Это будет десять стартов по всей стране, которые включат в себя все основные дисциплины легкой атлетики. Ну, наверное, кроме многоборья, ходьбы и марафонов. Хотим, чтобы у каждой дисциплины были хотя бы по пять-шесть стартов за сезон. В серию войдут традиционные турниры — Мемориалы братьев Знаменских и Владимира Куца в Москве, подобные старты в других регионах. С финалом либо на чемпионате России, либо на каком-то отдельном турнире — пока не решили.

— Финансов на проведение такой серии хватит?

— Я очень надеюсь, что да. Спонсоры от нас не отказываются, плюс пошли поступления от букмекерских контор. Не знаю, как будет дальше, но пока ситуация выглядит нормально. И мы видим своей основной задачей сейчас — поддержать спортсменов и тренеров. Им очень непросто. Будем делать все возможное, чтобы им помогать. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Ирины Приваловой читайте на сайте «СЭ»

Сборная России по легкой атлетике
Ирина Привалова
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