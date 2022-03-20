Олимпийская чемпионка Рохас побила мировой рекорд Татьяны Лебедевой в тройном прыжке в помещении

В Белграде продолжается чемпионат мира в помещении по легкой атлетике. В тройном прыжке победила Юлимар Рохас из Венесуэлы, установившая мировой рекорд — 15,74 метра.

Прежний рекорд принадлежал россиянке Татьяне Лебедевой (15,36), он был установлен на чемпионате мира 2004 года в помещении в Будапеште.

26-летняя Рохас является чемпионкой Игр в Токио и серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Спортсменка из Венесуэлы также ранее дважды становилась победительницей летнего чемпионата мира, два раза выигрывала мировое первенство в помещении.