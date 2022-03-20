Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 15:43

Олимпийская чемпионка Рохас побила мировой рекорд Татьяны Лебедевой в тройном прыжке в помещении

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В Белграде продолжается чемпионат мира в помещении по легкой атлетике. В тройном прыжке победила Юлимар Рохас из Венесуэлы, установившая мировой рекорд — 15,74 метра.

Прежний рекорд принадлежал россиянке Татьяне Лебедевой (15,36), он был установлен на чемпионате мира 2004 года в помещении в Будапеште.

26-летняя Рохас является чемпионкой Игр в Токио и серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Спортсменка из Венесуэлы также ранее дважды становилась победительницей летнего чемпионата мира, два раза выигрывала мировое первенство в помещении.

Татьяна Лебедева (легкая атлетика)
0
Читайте также
Звездная диета: как худеют знаменитости?
Двухметровая трансгендер, против которой бунтует сам Майкл Фелпс. Пловчиха Лия Томас бьет женские рекорды, не скрывая мужского прошлого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинская легкоатлетка Магучих победила в прыжках в высоту на чемпионате мира в помещении
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости