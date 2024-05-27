Тренер заявил, что переход легкоатлетки Мивы в Японию не стал потерей для России

Старший тренер сборной России по легкой атлетике Сергей Желанов сообщил, что решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) позволить многоборке Дарье Миве выступать за Японию не оказало негативного влияния на российский спорт.

«Я ничего не слышал про эту спортсменку, в России очень много людей, которые занимаются легкой атлетикой, они имеют право менять место своего проживания и выступать там. Я работаю с многоборцами много лет и знаю, что среди тех спортсменок, которые когда-либо входили в сборные страны или выступали на уровне первой восьмерки на всероссийских соревнованиях, не было легкоатлетки, которая потом решила бы переехать в Японию. Не вижу в ее решении выступать там никаких проблем», — цитирует Желанова ТАСС.

Летом 2022 года World Athletics одобрила 25-летней россиянке смену спортивного гражданства с российского на японское.

Мива выступает на турнирах в Японии с апреля 2019 года. За это время она ни разу не принимала участия в соревнованиях, проходивших в других странах, и не представляла Японию на международных стартах.