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Сегодня, 17:12

Ольга Бузова и Алана Мамаева примут участие в Неделе легкой атлетики

Алина Савинова
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Ольга Бузова во время забега на Неделе легкой атлетики в 2023 году.
Фото Global Look Press

Российская телеведущая, певица Ольга Бузова и бывшая жена экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева Алана будут участвовать в Неделе легкой атлетики в Москве, сообщает РИА Новости.

Девушки выступят в забеге на Никольской улице 4 июня.

Бузова открывала соревнования в прошлом году. Тогда она выходила на старт вместе с комментатором Дмитрием Губерниевым в рамках разминочного забега и оказалась быстрее спортивного журналиста.

С 4 по 10 июня в Москве пройдет «Неделя легкой атлетики» — серия легкоатлетических стартов, организованная Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики, сообщают организаторы в пресс-релизе. В состязаниях примут участие сильнейшие легкоатлеты России и представители других стран.

легкая атлетика
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