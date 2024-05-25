Кенийка Чебет установила новый мировой рекорд в беге на 10 000 метров

Кенийская легкоатлетка Беатрис Чебет побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров.

На этапе Бриллиантовой лиги в городе Юджин (США) 24-летняя спортсменка пробежала дистанцию за 28 минут 54,14 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен эфиопкой Летесенбет Гидей и составил 29 минут 1,03 секунды.

Чебет является серебряной чемпионкой мира в беге на 5000 м (Орегон-2022). Она выигрывала бронзу на этой же дистанции на ЧМ-2023 в Будапеште.