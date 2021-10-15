Легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как пыталась сдать тест на коронавирус в Белоруссии. 24-летняя спортсменка переболела ковидом, а затем привилась.

«Я привилась от COVID-19. Им переболела половина моих родственников, — написала Тимановская в Instagram. — Некоторые в тяжелой форме. Сама же я, предполагаю, болела чуть больше года назад. Я проснулась в свой день рождения и поняла, что не чувствую ни вкусов, ни запахов. Сразу позвонила нашему врачу и услышала: «Сиди дома и никуда не ходи!» Тестов в спортивном диспансере не было — закончились. Позвонила главному тренеру и получила запрет появляться в манеже на две недели. Я так и поступила, но все же еще хотела сдать тест, чтобы удостовериться.

Оказалось, что это почти нереальная задача, ведь ковида не существовало. Совершенно случайно удалось записаться в одно место. Приехала. Это был полный ужас. В коридоре была огромная очередь из больных людей, которые хотели сдать тест. Никакой дистанции, ни масок на некоторых. В итоге простояла в очереди три часа. Сдала. По поводу результата никто не позвонил. Слышала, что звонят только положительным.

Дома у меня поднялась температура и ломило все тело. Первые 3-4 дня были отвратительными. Спустя неделю я начала тренироваться в четырех стенах. Имитировала бег на месте вместо 8x200. А после того как вылечилась, на первой же тренировке установила личный рекорд в двух упражнениях в зале. Можно сказать, что я справилась легко. Но с того момента у меня появились странные вкусовые предпочтения. А еще яйца стали вонять тухлятиной. Мясо тоже не всегда есть могу.

Когда появилась вакцина я решила , что сделаю ее..."

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего белорусские власти решили вывезти ее из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.