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Ласицкене начала подготовку к зимнему сезону

14:12
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Победительница Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене начала подготовку к зимнему сезону. Об этом сообщил тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

«Сегодня у Маши была первая тренировка, она занималась ОФП, — цитирует ТАСС Габриляна. — Пока она будет тренироваться самостоятельно, находясь на постоянной связи со мной. Так мы работаем на протяжении нескольких последних лет. А в начале ноября встретимся в Прохладном, где у нее уже будут прыжковые тренировки и специальная физическая подготовка», — сказал Габрилян.

Главным стартом зимнего сезона будет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта 2022 года.

«Все будет зависеть от состояния спортсменки. Но пока я планирую максимальное участие в предваряющих чемпионат мира в Белграде зарубежных стартах, если они будут. Все как обычно», — добавил тренер.

В начале сентября Ласицкене стала победительницей финала Бриллиантовой лиги, установив лучший результат сезона в мире (2,05 м).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12675215

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Роман Шишов все материалы автора
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