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Ласицкене проиграла в борьбе за звание легкоатлетки года в Европе бегунье из Нидерландов

01:36
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене проиграла в борьбе за звание лучшей легкоатлетки года в Европе бегунье Сифан Хассан из Нидерландов.

Двукратная чемпионка Олимпиады-2020 в Токио Хассан стала первой в результате голосования. В борьбе за звание также участвовала польская метательница молота Анита Влодарчик.

Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам сентября. Россиянка стала победительницей финала легкоатлетической Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе.

Церемония награждения прошла 16 октября в Лозанне.

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Сергей Разин все материалы автора
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