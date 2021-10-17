Ласицкене проиграла в борьбе за звание легкоатлетки года в Европе бегунье из Нидерландов
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене проиграла в борьбе за звание лучшей легкоатлетки года в Европе бегунье Сифан Хассан из Нидерландов.
Двукратная чемпионка Олимпиады-2020 в Токио Хассан стала первой в результате голосования. В борьбе за звание также участвовала польская метательница молота Анита Влодарчик.
Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам сентября. Россиянка стала победительницей финала легкоатлетической Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе.
Церемония награждения прошла 16 октября в Лозанне.
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