Ласицкене проиграла в борьбе за звание легкоатлетки года в Европе бегунье из Нидерландов

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене проиграла в борьбе за звание лучшей легкоатлетки года в Европе бегунье Сифан Хассан из Нидерландов.

Двукратная чемпионка Олимпиады-2020 в Токио Хассан стала первой в результате голосования. В борьбе за звание также участвовала польская метательница молота Анита Влодарчик.

Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам сентября. Россиянка стала победительницей финала легкоатлетической Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе.

Церемония награждения прошла 16 октября в Лозанне.