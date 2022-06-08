Тимановская рассказала, что ей запретили выступать в чемпионате Польши из-за отсутствия гражданства

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила о том, что ей запретили выступать в чемпионате Польши, так как у нее нет гражданства этой страны.

«Наступает момент разочарования, потому что я не смогу принять участие в чемпионате Польши из-за отсутствия польского гражданства. Но надеюсь, что уже скоро вновь выйду на дорожку и улучшу свои секунды.

Оказалось, слишком тяжело все эти 10 месяцев ждать чуда и разочароваться в один момент. Нет чемпионата Польши для меня! Нет надежды! Нет желания! Первый срыв за два года после булимии и РПП, первое разочарование после Токио и первые слезы, но я знаю, что я сильная и я справлюсь. Никто и ничто не сломает меня!» — написала Тимановская в соцсетях.

Летом 2021 года Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 м и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Спортсменка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего белорусские власти решили вывезти ее из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.