Глава ВФЛА не исключила, что Овечкин примет участие в турнире по легкой атлетике

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова не исключила, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может принять участие в легкоатлетическом турнире.

«Это было бы здорово. В прыжках с шестом, конечно, вряд ли, но в спринте было бы неплохо. Я уверена, что он хорошо прыгает», — приводит «РБК Спорт» ответ Приваловой на вопрос о том, может ли Овечкин выступить в прыжках с шестом.

Ранее сообщалось, что 17-летняя фигуристка Александра Трусова выступит на турнире в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках».