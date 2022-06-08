Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 09:47

Глава ВФЛА не исключила, что Овечкин примет участие в турнире по легкой атлетике

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова не исключила, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может принять участие в легкоатлетическом турнире.

«Это было бы здорово. В прыжках с шестом, конечно, вряд ли, но в спринте было бы неплохо. Я уверена, что он хорошо прыгает», — приводит «РБК Спорт» ответ Приваловой на вопрос о том, может ли Овечкин выступить в прыжках с шестом.

Ранее сообщалось, что 17-летняя фигуристка Александра Трусова выступит на турнире в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках».

Источник: https://sportrbc.ru/news/629f9abd9a79473a38b2fdb4
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ВФЛА
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
А почему молчит Тутберидзе? Двух слов в соцсетях мало, чтобы всех успокоить
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шубенков оценил свою нынешнюю физическую форму
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости