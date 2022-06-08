Глава ВФЛА — о Неделе легкой атлетике: «В планах есть выступление лыжников, футболистов и пловцов»

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на вопрос «СЭ» о возможном приглашении известных спортсменов для участия в Неделе легкой атлетике в Москве.

«Приглашение атлетов из других видов спорта? Вообще, в планах есть выступление и лыжников, и футболистов, и пловцов. Потому что бег — это основа. Базовый вид. На таких неофициальных соревнованиях это очень большое дело. Уверена, что многие захотят принять участие. Это просто интересно. Будут определенные неожиданности, не имею права их раскрывать», — сказала Привалова «СЭ».

Ранее сообщалось, что 17-летняя фигуристка Александра Трусова выступит на турнире в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках».