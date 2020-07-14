«Теперь у меня свой железный конь». Исинбаева показала новое транспортное средство

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева опубликовала новый пост в Instagram. Россиянка показала свой новый велосипед.

«Теперь у меня свой железный конь», — написала Исинбаева в Instagram.

Легкоатлетка является трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе (2005, 2007, 2013) и чемпионкой Европы (2006).