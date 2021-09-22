Суд признал, что Безуглов был уволен с поста вице-президента ВФЛА незаконно

Бывший вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов выиграл суд у федерации.

Хамовнический суд Москвы признал, что специалист был уволен со своей должности незаконно.

«Я рад, что справедливость восторжествовала и мне удалось доказать свою правоту. Но, естественно, у меня нет задачи возвращения на пост вице-президента федерации», — приводит Telegram-канал «Мутко против» слова Безуглова.

Безуглов покинул ВФЛА в конце июня 2020 года. Согласно официальному пресс-релизу федерации, Безуглов был лишен должности за многочисленные нарушения кодекса этики организации.