Суд признал, что Безуглов был уволен с поста вице-президента ВФЛА незаконно
15:26
Бывший вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов выиграл суд у федерации.
Хамовнический суд Москвы признал, что специалист был уволен со своей должности незаконно.
«Я рад, что справедливость восторжествовала и мне удалось доказать свою правоту. Но, естественно, у меня нет задачи возвращения на пост вице-президента федерации», — приводит Telegram-канал «Мутко против» слова Безуглова.
Безуглов покинул ВФЛА в конце июня 2020 года. Согласно официальному пресс-релизу федерации, Безуглов был лишен должности за многочисленные нарушения кодекса этики организации.
Дополнительная информация:
Читайте также
Капризов — новый царь и бог Миннесоты! Русский форвард выбил рекордный контракт и десятки миллионов долларов
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю