Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) вышла из убытков благодаря выплатам штрафов от России, сообщает Inside the Games.

Организация демонстрировала значительные убытки на протяжении двух лет — 27,6 миллиона долларов в 2018 году и 17,4 миллиона долларов в 2019 году. Однако, согласно отчетности за 2020 год, World Athletics добилась прибыли в 2,1 миллиона долларов благодаря сокращению расходов, а также выплатам от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые составили около 15 процентов годового дохода организации.

«В марте 2020 года в ВФЛА признали, что ее высшее руководство нарушило антидопинговые правила в соучастии и сокрытии информации о местонахождении прыгуна в высоту Данила Лысенко. Против ВФЛА был введен пакет санкций, включая штраф 10 миллионов долларов, 5 из которых должны были быть выплачены к 1 июля 2020 года. Еще 1,31 миллиона составили издержки», — заявили в World Athletics.

Отмечается, что World Athletics также получила займ от Международного олимпийского комитета (МОК) в размере 7,5 миллиона долларов.