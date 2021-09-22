World Athletics вышла из убытков благодаря выплатам штрафов от России
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) вышла из убытков благодаря выплатам штрафов от России, сообщает Inside the Games.
Организация демонстрировала значительные убытки на протяжении двух лет — 27,6 миллиона долларов в 2018 году и 17,4 миллиона долларов в 2019 году. Однако, согласно отчетности за 2020 год, World Athletics добилась прибыли в 2,1 миллиона долларов благодаря сокращению расходов, а также выплатам от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые составили около 15 процентов годового дохода организации.
«В марте 2020 года в ВФЛА признали, что ее высшее руководство нарушило антидопинговые правила в соучастии и сокрытии информации о местонахождении прыгуна в высоту Данила Лысенко. Против ВФЛА был введен пакет санкций, включая штраф 10 миллионов долларов, 5 из которых должны были быть выплачены к 1 июля 2020 года. Еще 1,31 миллиона составили издержки», — заявили в World Athletics.
Отмечается, что World Athletics также получила займ от Международного олимпийского комитета (МОК) в размере 7,5 миллиона долларов.
Дополнительная информация:
https://www.insidethegames.biz/articles/1113284/world-athletics-borrows-75-million-ioc
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