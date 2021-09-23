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Российский легкоатлет Хютте задержан с наркотиками в Санкт-Петербурге

09:27
Александр Хютте.
Александр Хютте.

Российский легкоатлет Александр Хютте был задержан с наркотиками в Санкт-Петербурге, информирует «Mash на Мойке». При нем сотрудники на метро «Планерная» обнаружили мефедрон. Пакетик с порошком был спрятан в кроссовке.

Как отмечается, 33-летний Хютте неважно выглядел — был бледный и невнятно говорил. Он признался полиции, что заказал вещество в интернете.

Напомним, в 2015 году Хютте был отстранен от соревнований за прием запрещенных препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. В 2017 году его дисквалифицировали на четыре года.

Позже Хютте стал информатором Международной федерации легкой атлетики.

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Роман Шишов все материалы автора

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