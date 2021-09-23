Российский легкоатлет Хютте задержан с наркотиками в Санкт-Петербурге
09:27
Российский легкоатлет Александр Хютте был задержан с наркотиками в Санкт-Петербурге, информирует «Mash на Мойке». При нем сотрудники на метро «Планерная» обнаружили мефедрон. Пакетик с порошком был спрятан в кроссовке.
Как отмечается, 33-летний Хютте неважно выглядел — был бледный и невнятно говорил. Он признался полиции, что заказал вещество в интернете.
Напомним, в 2015 году Хютте был отстранен от соревнований за прием запрещенных препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. В 2017 году его дисквалифицировали на четыре года.
Позже Хютте стал информатором Международной федерации легкой атлетики.
Читайте также
«В реальной жизни мы не готовы забивать без Головина и Бен Йеддера». Что пишут про российского полузащитника во Франции
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
«Он пачкал перчатки, пропустишь — лицо грязное». Почему у Александра Усика никогда не было сотрясений и сечек
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю