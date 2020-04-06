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Совещание ВФЛА отложено на неопределенный срок

15:23
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Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что запланированное на 6 апреля совещание руководства федерации и тренерского штаба переносится на неопределенный срок из-за карантинных мер, информирует официальный сайт организации.

На совещании стороны в формате видеоконференции должны были обсудить сценарии возможного соревновательного сезона.

Из-за пандемии коронавируса все российские футбольные соревнования до 31 мая. По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.

Дополнительная информация:

http://rusathletics.info/124185

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