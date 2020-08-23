«Сначала хотели вообще отменить соревнования». Заявление ВФЛА о Мемориале братьев Знаменских

Спортивный директор ВФЛА Светлана Абрамова выступила с заявлением после завершения турнира «Мемориал братьев Знаменских», который вчера завершился в Смоленске.

Многие спортсмены выступили с критикой в адрес организаторов соревнований. Атлеты были недовольны уровнем подготовки к мероприятию.

«Сегодня закончился первый из основных официальных всероссийских стартов летнего сезона 2020 года. Эти соревнования без сомнения войдут в историю. Но запомнятся они, к сожалению, не достижениями спортсменов, а тем, что возглавят антирейтинг, став ярким символом того, как делать нельзя и чего быть не должно.

Если кто-то посчитал мои недавние слова про крайне бедственное положение дел в легкой атлетике пафосом, вчера, надеюсь, смогли увидеть и осознать многое. Претензии есть абсолютно ко всем звеньям, которые были задействованы в организации — от принятия решения до составления расписания и коммуникации.

Знаю как спортсмены и тренеры ждали этот старт, как он был важен для многих из тех, кто нашел возможность (в большинстве своем за собственный счет) приехать в Смоленск. Понятно, что дождь дополнил печальную картину, но погода не в нашей власти, а вот все остальное — это результаты действия или бездействия конкретных специалистов.

Как лицо, ныне ответственное за данный участок работы, хотела бы принести извинения всем спортсменам и тренерам за испорченную возможность выступить в достойных условиях.

Конечно, мы проведем детальный разбор случившегося. Но суть не в том, чтобы ткнуть в виновных, наказать их. Важно другое — чтобы подобное никогда больше не повторилось. Приложу к этому все возможные на сегодня усилия.

Могу сказать, что, узнав уже в Смоленске масштаб проблемы, мы сначала хотели вообще отменить соревнования. Но, понимая, что стартов в этом сезоне в календаре у нас очень мало, решили попробовать спасти ситуацию. Именно поэтому было принято решение не задействовать первые две дорожки. Это был компромисс, единственно возможный в данной ситуации. Компромисс, с которым согласились все тренеры, принявшие участие в совещании перед стартом первого дня соревнований.

Несмотря ни на что сезон начался. Следующие два старта — первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет и кубок России — примет Брянск. Обновленный стадион уже прошел обкатку на двух чемпионатах и первенствах Федеральных округов — Центрального и Северо-Западного.

Работа продолжается. Времени у нас мало, многие процессы были запущены ранее и исправить их будет непросто. Но в оставшееся время мы будем делать все возможное для достойного проведения кубка и чемпионата страны.

Еще раз повторю — сделаем все, что в наших силах", — приводит слова Абрамовой пресс-служба ВФЛА.