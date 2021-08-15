Словенская легкоатлетка отстранена за употребление допинга на Олимпиаде в Лондоне

Словенская метательница копья Марта Ратей отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Срок отстранения отсчитывается с 9 марта 2020 года. Решение связано с нахождением в допинг-пробе 39-летней спортсменки анаболического стероида клостебола после перепроверки тестов с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

На Олимпиаде в Лондоне Ратей заняла седьмое место. На крупных международных турнирах ее высшим достижением является четвертое место на чемпионате Европы 2018 года.