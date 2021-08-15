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Допинг

Словенская легкоатлетка отстранена за употребление допинга на Олимпиаде в Лондоне

18:55
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Словенская метательница копья Марта Ратей отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Срок отстранения отсчитывается с 9 марта 2020 года. Решение связано с нахождением в допинг-пробе 39-летней спортсменки анаболического стероида клостебола после перепроверки тестов с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

На Олимпиаде в Лондоне Ратей заняла седьмое место. На крупных международных турнирах ее высшим достижением является четвертое место на чемпионате Европы 2018 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12134623

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Иван Шитик все материалы автора

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