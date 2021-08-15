Словенская легкоатлетка отстранена за употребление допинга на Олимпиаде в Лондоне
18:55
Словенская метательница копья Марта Ратей отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Срок отстранения отсчитывается с 9 марта 2020 года. Решение связано с нахождением в допинг-пробе 39-летней спортсменки анаболического стероида клостебола после перепроверки тестов с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
На Олимпиаде в Лондоне Ратей заняла седьмое место. На крупных международных турнирах ее высшим достижением является четвертое место на чемпионате Европы 2018 года.
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