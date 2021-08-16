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Клишина: «Люблю своих хейтеров. Они все время думают обо мне»

14:40
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о своем отношении к хейтерам.

«Люблю всех своих хейтеров. Они все время думают обо мне», — написала Клишина в Instagram.

30-летняя Клишина получила травму 1 августа во время квалификации в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио. Спортсменка не смогла выполнить третью попытку из-за повреждения задней поверхности бедра. Медицинское обследование выявило у легкоатлетки разрыв одной из мышц.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/dariaklishina

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Александр Кравченко все материалы автора

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