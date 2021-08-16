Клишина: «Люблю своих хейтеров. Они все время думают обо мне»

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о своем отношении к хейтерам.

«Люблю всех своих хейтеров. Они все время думают обо мне», — написала Клишина в Instagram.

30-летняя Клишина получила травму 1 августа во время квалификации в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио. Спортсменка не смогла выполнить третью попытку из-за повреждения задней поверхности бедра. Медицинское обследование выявило у легкоатлетки разрыв одной из мышц.