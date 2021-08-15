Призер Олимпиады получила надбавку к допинговой дисквалификации за обман

Серебряный призер Олимпиады в Рио-2016 и серебряный призер ЧМ-2017 в ходьбе на 20 км Лупита Гонсалес получила дополнительное наказание за обман антидопинговых органов. Сейчас 32-летняя мексиканка отбывает четырехлетнее наказание за тренболон, который был найден в ее организме в 2019 года.

В спортивном арбитраже Гонсалес пыталась доказать, что этот стероид она употребила вместе с зараженным мясом в ресторане. Однако в ходе расследования выяснилось, что заведение, чеки из которого предоставила спортсменка, закрылось еще до того, как там «поужинала» атлетка. Поддельной оказалась и медицинская справка о том, что Лупита страдает железодефицитной анемией.

Как сообщает Inside the Games, во время проверки на полиграфе Гонсалес признала, что квитанции из ресторана являются фальшивыми, а ее друг дал ложные показания в защиту спортсменки и по ее просьбе купил медицинские документы. По словам женщины, пойти на обман ей предложил адвокат.

В результате суд принял решение увеличить наказание Лупиты еще на четыре года — в общей сложности до восьми лет. Она пропустит Олимпиаду 2022 в Париже и сможет вернуться к выступлениям только в 2026 году.