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Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги в США

21:44
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Чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в США, сообщил менеджер спортсменки Павел Воронков.

«Анжелика пропустит этап Бриллиантовой лиги в Юджине, — цитирует Воронкова ТАСС 18 августа. — Она выступит 5 сентября на турнире в Падуе, потом — в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября. Завершит сезон 11 сентября турниром в Инсбруке».

Соревнования пройдут 21 августа. 30-летняя россиянка завоевала серебро на Олимпиаде в Токио.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12164477

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Евгений Петров все материалы автора

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