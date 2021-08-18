Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги в США
21:44
Чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в США, сообщил менеджер спортсменки Павел Воронков.
«Анжелика пропустит этап Бриллиантовой лиги в Юджине, — цитирует Воронкова ТАСС 18 августа. — Она выступит 5 сентября на турнире в Падуе, потом — в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября. Завершит сезон 11 сентября турниром в Инсбруке».
Соревнования пройдут 21 августа. 30-летняя россиянка завоевала серебро на Олимпиаде в Токио.
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