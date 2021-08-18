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Ласицкене пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в США из-за отсутствия визы

20:33
Мария Ласицкене. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мария Ласицкене. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по легкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине.

«Мария не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине по причине того, что у нее нет американской въездной визы. Ее следующим стартом станет этап в Лозанне 26 августа», — сказала менеджер спортсменки Ольга Назарова ТАСС.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12164363

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Иван Шитик все материалы автора

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