Ласицкене пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в США из-за отсутствия визы
20:33
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине.
«Мария не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине по причине того, что у нее нет американской въездной визы. Ее следующим стартом станет этап в Лозанне 26 августа», — сказала менеджер спортсменки Ольга Назарова ТАСС.
В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.
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