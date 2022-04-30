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Допинг

Сегодня, 08:10

Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на 3 года за употребление мельдония

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская прыгунья в длину Алекса Мухаметшина отстранена на 3 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В пробе легкоатлетки от 29 января был обнаружен мельдоний. Срок дисквалификации спортсменки составил 3 года, отстранение будет действовать с 18 февраля 2022 года по 17 февраля 2025 года. Все результаты Мухаметшиной с даты взятия положительной пробы аннулированы.

Мухаметшина сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России среди спортсменов до 18 лет, где заняла первое место с результатом 6,08 м.

Источник: https://rusathletics.info/144290
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