Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на 3 года за употребление мельдония

Российская прыгунья в длину Алекса Мухаметшина отстранена на 3 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В пробе легкоатлетки от 29 января был обнаружен мельдоний. Срок дисквалификации спортсменки составил 3 года, отстранение будет действовать с 18 февраля 2022 года по 17 февраля 2025 года. Все результаты Мухаметшиной с даты взятия положительной пробы аннулированы.

Мухаметшина сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России среди спортсменов до 18 лет, где заняла первое место с результатом 6,08 м.