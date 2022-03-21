Шубенков: «Если ВФЛА и Минспорт пойдут на конфронтацию с World Athletics, то надо идти тогда до конца»

Шубенков считает, что если ВФЛА и Минспорт подадут в суд на World Athletics, то придется идти до конца

Российский легкоатлет Сергей Шубенков считает, что если руководством российского спорта и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет выбрана судебная мера в отношениях с Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics), то ее необходимо будет довести до победного конца.

«Я считаю, наше руководство и Минспорт должны сейчас определиться: если мы в какой-то момент подаем в суд, то надо идти тогда до конца. Цену этого я не знаю, но если такое решение будет, то оно должно быть последовательным и с учетом всех последствий. Если нас в мировом спорте не будет, то должна быть возведена альтернативная система. Вопрос «доколе?» висит в воздухе. Не слепые ни мы, ни они. И если идти на конфронтацию, то уже до победного конца», — приводит слова Шубенкова РИА «Новости».

Ранее группа российских легкоатлетов обратилась с письмом в ВФЛА с предложением подать на World Athletics в Спортивный арбитражный суд (CAS) ввиду недопуска до международных соревнований даже в нейтральном статусе, в котором россияне выступают с 2015 года из-за отстранения ВФЛА. В случае неблагоприятного решения предлагается остановить процесс выплат средств в World Athletics за восстановление ВФЛА.