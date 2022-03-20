Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжкам с шестом в помещении

Швед Арман Дюплантис выиграл золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в прыжках с шестом. Соревнования проходят в Белграде.

При этом он показал новый мировой рекорд — 6,20 метра.

Предыдущий мировой рекорд Дюплантис установил 7 марта, когда преодолел планку на высоте 6,20 метра.

Второе место в Белграде занял бразилец Тиаго Брас (5,95), замкнул тройку американец Кристофер Нильсен (5,90).

22-летний Дюплантис является олимпийским чемпионом Игр в Токио.