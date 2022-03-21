Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на дисквалификацию олимпийской чемпионки по спортивной ходьбе Елены Лашмановой за нарушение антидопинговых правил.

«Ее могут лишить наград за 2012 год в том случае, если они перепроверяли пробу и что-то выявили. Как раз прошло 10 лет, а проба столько и хранится. Если у Елены были проблемы с допингом, то она была на жестком контроле. Технологии пошли вперед, поэтому могли найти вещества, которые еще 10 лет назад бы не смогли найти. Наград могли лишить только за те пробы. Отстранение на два года? Значит, она не сделала никаких выводов. Жалеть тут сложно», — сказала Журова «СЭ».

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). Срок дисквалификации начинается с 9 марта 2021 года. Ее результаты, показанные с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года, будут аннулированы. Она будет лишена золотой медали Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2013 года.