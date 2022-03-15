Российские легкоатлеты предложили ВФЛА подать иск в CAS на World Athletics

Более 40 легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, предложили Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в случае полного запрета россиянам участвовать в международных стартах в 2022 году.

Соответствующее коллективное письмо было направлено в адрес исполняющей обязанности президента ВФЛА Ирины Приваловой, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из подписантов письма.

Спортсмены попросили руководство ВФЛА указать президенту World Athletics Себастьяну Коэ на то, что запрет российским легкоатлетам на участие в международных стартах является нарушением положений устава международной федерации. Подписанты считают, что World Athletics при принятии решений должна руководствоваться только интересами спортсменов и быть в стороне от политики. А если международная федерация до 18 марта не гарантирует участие российских нейтральных спортсменов в международных стартах, то спортсмены просят ВФЛА приостановить процесс восстановления и любые выплаты, после чего обратиться в CAS за защитой прав федерации и самих легкоатлетов.

У ВФЛА есть задолженность перед World Athletics за вторую половину 2021 года, которую она должна оплатить до 18 марта, в случае невыплаты в срок процесс восстановления федерации может быть приостановлен.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года, российские легкоатлеты могут получить возможность выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса.

1 марта совет World Athletics принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене. Также им запретили заявляться на турниры и под эгидой Европейской легкоатлетической ассоциации.