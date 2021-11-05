Ласицкене провела первую прыжковую тренировку
18:08
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене продолжает готовиться к новому сезону и в пятницу, 5 ноября, провела первую прыжковую тренировку.
«Сегодня в Прохладном у Маши была первая техническая тренировка, которая длилась около двух часов. Самочувствие спортсменки хорошее, все идет по плану. Будем тренироваться здесь до конца ноября, после чего переберемся в Москву, в манеж ЦСКА», — сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян ТАСС.
Главным стартом зимнего сезона будет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта 2022 года.
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