Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика

Ласицкене провела первую прыжковую тренировку

18:08
Теги:

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене продолжает готовиться к новому сезону и в пятницу, 5 ноября, провела первую прыжковую тренировку.

«Сегодня в Прохладном у Маши была первая техническая тренировка, которая длилась около двух часов. Самочувствие спортсменки хорошее, все идет по плану. Будем тренироваться здесь до конца ноября, после чего переберемся в Москву, в манеж ЦСКА», — сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян ТАСС.

Главным стартом зимнего сезона будет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Овечкин обошел еще двух великих в списке лучших бомбардиров и установил личный рекорд
Очевидец рассказал об убежавшем от страха сыне избитого в Новой Москве
0