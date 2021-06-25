Российский легкоатлет Иванюк признался, что не планирует прививаться от коронавируса

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк заявил, что до последнего постарается не делать прививку от коронавируса, так как на данный момент имеет антитела и в целом сомневается в вакцинации.

«Нет, я не прививался. Я с антителами... наверное. Было их не очень много, но было. До конца месяца должно хватить, — приводит РИА «Новости» слова легкоатлета. — Я не прививался и не планирую этого делать до последнего, потому что я сомневаюсь в прививках и не буду их пропагандировать, извините. Да, в рестораны московские зайти не получится, но это не страшно — у меня жена хорошо готовит. Откроем свой ресторан для нас двоих и для родственников».

28-летний Иванюк, обладающий лучшим результатом сезона в мире (2,37 метра), в пятницу, 25 июня, занял второе место на чемпионате России в Чебоксарах, уступив Михаилу Акименко. Иванюк называется в числе фаворитов на попадание в список из 10 российских легкоатлетов, которые смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.