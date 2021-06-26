Тренерский совет ВФЛА по «списку десяти» состоится 27 июня

27 июня состоится заседание тренерского совета Всероссийской федерации легкой атлетики по формированию десятки олимпийцев с приглашением всех заинтересованных сторон. Окончательный список будет объявлен на следующий день.

18 марта прошло заседание совета World Athletics (WA), главным итогом которого для России стало возобновление выдачи нашим спортсменам нейтральных статусов.

Напомним, что из-за допинговых скандалов и дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики лишь десять человек от России могут выступить на крупных международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио.

Олимпийский игры из-за пандемии не состоялись в прошлом году. Теперь соревнования пройдут в этом году с 23 июля по 8 августа.