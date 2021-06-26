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Тренерский совет ВФЛА по «списку десяти» состоится 27 июня

11:22

27 июня состоится заседание тренерского совета Всероссийской федерации легкой атлетики по формированию десятки олимпийцев с приглашением всех заинтересованных сторон. Окончательный список будет объявлен на следующий день.

Мария Ласицкене.Россиянам вернули нейтральный статус. В чем подводные камни?

18 марта прошло заседание совета World Athletics (WA), главным итогом которого для России стало возобновление выдачи нашим спортсменам нейтральных статусов.

Напомним, что из-за допинговых скандалов и дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики лишь десять человек от России могут выступить на крупных международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио.

Олимпийский игры из-за пандемии не состоялись в прошлом году. Теперь соревнования пройдут в этом году с 23 июля по 8 августа.

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