Клишина не включена в новый пул допинг-тестирования World Athletics

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не включена в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщили ТАСС в организации.

31-летняя россиянка входила в число 12 российских легкоатлетов, включенных в международный пул тестирования на первый квартал 2022 года.

В новом пуле тестирования свои места сохранили россияне Михаил Акименко, Илья Иванюк и Мария Ласицкене, (все — прыжки в высоту), Полина Кнороз, Тимур Моргунов и Анжелика Сидорова, (все — прыжки с шестом), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба — спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота), Илья Шкуренев (многоборье) и Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).