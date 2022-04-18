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Сегодня, 13:20

Клишина не включена в новый пул допинг-тестирования World Athletics

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Клишина.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не включена в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщили ТАСС в организации.

31-летняя россиянка входила в число 12 российских легкоатлетов, включенных в международный пул тестирования на первый квартал 2022 года.

В новом пуле тестирования свои места сохранили россияне Михаил Акименко, Илья Иванюк и Мария Ласицкене, (все — прыжки в высоту), Полина Кнороз, Тимур Моргунов и Анжелика Сидорова, (все — прыжки с шестом), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба — спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота), Илья Шкуренев (многоборье) и Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).

Источник: https://tass.ru/sport/14399423
Дарья Клишина
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