Российский аналог «Бриллиантовой лиги» стартует в конце апреля в Адлере

Первый этап российского аналога легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» начнется в конце апреля в Адлере.

«Первый этап в метаниях уже начинается в конце апреля, соревнования пройдут в Адлере. Заканчиваться соревнования будут на Спартакиаде, где будет участвовать 12 спортсменов. Эту программу разрабатывал спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский. Призовой фонд мы еще не приняли на президиуме», — сказала и. о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Минспорт создал аналог легкоатлетической «Бриллиантовой лиги», соревнования пройдут с мая по август в восьми регионах страны.

«Это будет серия стартов, нужно принять участие в пяти, в том числе в командном чемпионате России и Кубке России. Они подразделены на категории A и B, в соответствии со статусом соревнований присваивается определенное количество очков. Изначально это рассчитано на молодежь, юниоров, чтобы насытить наш внутренний календарь своими соревнованиями, поднять статус региональных состязаний. Титулованные спортсмены могут принять в них участие, все зависит от их желания. Если не будет международных соревнований, им вообще нет никакого резона отказываться, без соревновательной практики спортсменам нельзя. Федерация и Минспорт делают все, чтобы российские атлеты выступали, и стараются поддержать их с финансовой точки зрения», — добавила Привалова.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.