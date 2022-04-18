Ласицкене откроет летний сезон в конце мая на командном чемпионате России в Сочи

Тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, кокой турнир станет для спортсменки первым в летнем сезоне.

«Мария возобновила тренировки, сейчас она занимается общефизической подготовкой, — цитирует Габриляна ТАСС. — Через несколько дней она приступит к специальным и техническим тренировкам, которые будут проходить в Москве в ЦСКА. Мы планируем подготовку с учетом командного чемпионата России, который должен стать для Маши первым стартом в летнем сезоне».

Командный чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 28 по 29 мая в Сочи.

В марте Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским спортсменам выступать на чемпионатах мира, Европы и этапах Бриллиантовой лиги.

Европейская легкоатлетическая ассоциация (EA) также наложила санкции на россиян и белорусов, запретив им принимать участие в соревнованиях под эгидой ЕА.