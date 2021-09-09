Россиянин Иванюк занял третье место в прыжках в высоту в финале «Бриллиантовой лиги»

В финале «Бриллиантовой лиги», который прошел в Цюрихе (Швейцария), завершились соревнования в прыжках в высоту у мужчин. Россиянин Илья Иванюк занял третье место.

Результат российского спортсмена — 2,30 м. Победил итальянец Джанмарко Тамбери (2,34). Вторым стал Андрей Проценко, также прыгнувший на 2,30.

29-летний Иванюк — бронзовый призер чемпионата мира и чемпионата Европы.