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Россиянин Иванюк занял третье место в прыжках в высоту в финале «Бриллиантовой лиги»

9 сентября 2021, 23:21
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В финале «Бриллиантовой лиги», который прошел в Цюрихе (Швейцария), завершились соревнования в прыжках в высоту у мужчин. Россиянин Илья Иванюк занял третье место.

Результат российского спортсмена — 2,30 м. Победил итальянец Джанмарко Тамбери (2,34). Вторым стал Андрей Проценко, также прыгнувший на 2,30.

29-летний Иванюк — бронзовый призер чемпионата мира и чемпионата Европы.

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Евгений Петров все материалы автора

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