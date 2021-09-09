Россиянин Иванюк занял третье место в прыжках в высоту в финале «Бриллиантовой лиги»
9 сентября 2021, 23:21
В финале «Бриллиантовой лиги», который прошел в Цюрихе (Швейцария), завершились соревнования в прыжках в высоту у мужчин. Россиянин Илья Иванюк занял третье место.
Результат российского спортсмена — 2,30 м. Победил итальянец Джанмарко Тамбери (2,34). Вторым стал Андрей Проценко, также прыгнувший на 2,30.
29-летний Иванюк — бронзовый призер чемпионата мира и чемпионата Европы.
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